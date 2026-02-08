Presidente Lula disse que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente português eleitoRicardo Stuckert
"Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia", escreveu Lula em um post no X.
Parabéns a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo (8). Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de…— Lula (@LulaOficial) February 8, 2026
O presidente disse ainda que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito português e o primeiro-ministro Luís Montenegro "pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável".
