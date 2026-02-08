Khaled Meshal condenou pedidos de desarmamento por parte de Israel e EUA - Reprodução/ internet

Khaled Meshal condenou pedidos de desarmamento por parte de Israel e EUAReprodução/ internet

Publicado 08/02/2026 12:57

Um líder do Hamas, Khaled Meshal, afirmou neste domingo (8) que o movimento islamista palestino não renunciará às suas armas e rejeitará qualquer domínio estrangeiro na Faixa de Gaza, apesar dos pedidos de desarmamento por parte de Israel e Estados Unidos.

"Criminalizar a resistência, suas armas e aqueles que a realizaram é algo que não devemos aceitar", declarou Meshal em uma coletiva em Doha, acrescentando que o armamento do Hamas é parte integrante da "resistência" contra Israel nos territórios palestinos.

"Enquanto houver ocupação, há resistência. A resistência é um direito dos povos sob ocupação (...). É algo do qual as nações se orgulham", declarou o ex-chefe do gabinete político do grupo islamista, que atualmente dirige o escritório da diáspora do movimento.

Após o cessar-fogo de 10 de outubro, o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim definitivo à guerra entre Israel e Hamas entrou, em meados de janeiro, na sua segunda fase, que prevê o desarmamento do movimento e a retirada progressiva do Exército israelense de Gaza.

Mas o Hamas, que governa o território desde 2007, faz do seu desarmamento uma linha vermelha, embora sem descartar entregar suas armas a uma futura autoridade palestina.

Segundo dirigentes israelenses, o movimento islamista ainda dispõe de 20 mil combatentes e de dezenas de milhares de armas em Gaza.

O governo do território, devastado por dois anos de guerra, deverá ser confiado, em uma fase transitória, a um comitê de 15 tecnocratas palestinos, sob a autoridade do chamado "Conselho de Paz", presidido por Trump.

Neste domingo, Meshal fez um apelo à esta entidade para que adote uma visão "equilibrada" que facilite a reconstrução de Gaza e o fluxo de ajuda humanitária, ao mesmo tempo que advertiu que o Hamas não aceitará uma "dominação estrangeira".