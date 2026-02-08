Khaled Meshal condenou pedidos de desarmamento por parte de Israel e EUAReprodução/ internet
Dirigente do Hamas afirma que grupo não 'entregará suas armas' e que rejeita 'domínio estrangeiro'
Khaled Meshal disse que medida é parte da 'ressistência' contra Israel nos territórios palestinos
Portugal vai às urnas para eleger novo presidente
Candidato socialista António José Seguro enfrenta André Ventura, líder do partido de direita, no segundo turno, marcado por tempestades e risco de abstenção
Explosão em fábrica deixa pelo menos oito mortos no norte da China
uma pessoa está desaparecida
Ex-ministro francês citado em arquivos Epstein nega acusações
Jack Lang e filha são investigados por 'lavagem de dinheiro procedente de fraude fiscal agravada'
Netanyahu se reunirá com Trump em Washington para discutir negociações com o Irã
Encontro entre líderes será na quarta-feira (11)
Plataforma envia acidentalmente US$ 40 bilhões em bitcoins para usuários
Valor corresponde a R$ 209 bilhões
