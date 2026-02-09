Presidente Donald Trump e o cantor porto-riquenho Bad BunnyAFP
EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração
Republicano ainda atacou a imprensa pelos elogios ao artista e a NFL pela promoção do evento
Opositor venezuelano é preso poucas horas após libertação
Político era acusado de integrar 'grupo terrorista' que teria planejado boicotar as eleições legislativas em maio
Lula parabeniza António Seguro pela 'vitória expressiva nas urnas' em Portugal
Eleição foi decidida no segundo turno com 66% dos votos
Venezuela liberta opositor Juan Pablo Guanipa após 8 meses de prisão
Trump diz que 'eleições nos EUA são fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo'
Presidente norte-americano também afirmou que republicanos devem aprovar 'lei para salvar a América'
