Ex-príncipe Andrew, segundo filho da rainha ElizabethAFP
Ex-príncipe Andrew pode ter transmitido informações confidenciais a Epstein
Segundo filho da rainha Elizabeth já perdeu títulos reais
Marinha francesa apreende €41 mi em cocaína e três brasileiros são presos em barco de pesca
Agentes do Núcleo Especial de Política Marítima (Nepom), braço da Polícia Federal, participaram da missão no Oceano Atlântico
Café pode reduzir risco de demência e atuar como aliado do envelhecimento saudável, diz estudo
Pesquisa analisou os dados de 130 mil pessoas acompanhadas ao longo de quase 40 anos
Caso Epstein: Ghislaine Maxwell diz que só limpará nome de Trump se ele lhe der indulto
Democratas afirmam que fala da condenada é um 'esforço descarado' para que o presidente dos EUA encerre a pena de prisão
Diretor de comunicação de premiê britânico renuncia por vínculos de ex-embaixador com Epstein
Keir Starmer afirma que não pensa em deixar o cargo
Cuba enfrenta falta de combustível para aviões em meio à pressão dos EUA
Crise energética obriga companhias aéreas a fazer escalas técnicas e leva governo a adotar medidas de emergência
Maquinistas anunciam greve nacional na Espanha após acidentes
Pelo menos 47 pessoas morreram nos dois incidentes
