Greve nacional do sindicato dos maquinistas espanhóis exige medidas de segurança ferroviáriaAFP
Maquinistas anunciam greve nacional na Espanha após acidentes
Pelo menos 47 pessoas morreram nos dois incidentes
Ataques noturnos russos deixam quatro mortos na Ucrânia
Uma criança de apenas 10 anos está entre as vítimas
Ex-príncipe Andrew pode ter transmitido informações confidenciais a Epstein
Segundo filho da rainha Elizabeth já perdeu títulos reais
EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração
Republicano ainda atacou a imprensa pelos elogios ao artista e a NFL pela promoção do evento
Opositor venezuelano é preso poucas horas após libertação
Político era acusado de integrar 'grupo terrorista' que teria planejado boicotar as eleições legislativas em maio
Lula parabeniza António Seguro pela 'vitória expressiva nas urnas' em Portugal
Eleição foi decidida no segundo turno com 66% dos votos
