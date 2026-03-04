Governo espanhol de Pedro Sánchez classificou guerra no Irã como "injustificada e fora da legalidade internacional"Borja Puig De La Bellacasa / La Moncloa / AFP
Casa Branca diz que Espanha aceitou 'cooperar' com guerra no Irã; Madri desmente
EUA exige a liberação do uso de bases militares no sul do país
Rubio diz que ataques a território da Turquia são inaceitáveis e promete apoio total
Secretário de Estado dos EUA discutiu os recentes acontecimentos no Irã e em todo o Oriente Médio
Lula e Pedro Sánchez discutem guerra no Oriente Médio e visita do brasileiro à Espanha
Viagem está marcada para os dias 17 e 18 de abril
Annabel Schofield, atriz de 'Dallas' e modelo da década de 1980, morre aos 62 anos em Los Angeles
Artista passava por tratamento para combater um câncer no cérebro
Putin diz que Rússia pode interromper exportações de gás à Europa e buscar novos mercados
Presidente afirmou que pedirá ao governo e às empresas do setor que estudem a possibilidade
Casa Branca diz que Espanha aceitou 'cooperar' com guerra no Irã; Madri desmente
EUA exige a liberação do uso de bases militares no sul do país
Lula faz apelo à paz, condena corrida armamentista e critica ONU
Presidente disse que prioridade do mundo deve ser o combate à fome
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.