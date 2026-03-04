Annabel Schofield trabalhou no cinema como atriz e produtoraInstagram/Reprodução
Annabel Schofield, atriz de 'Dallas' e modelo da década de 1980, morre aos 62 anos em Los Angeles
Artista passava por tratamento para combater um câncer no cérebro
Putin diz que Rússia pode interromper exportações de gás à Europa e buscar novos mercados
Presidente afirmou que pedirá ao governo e às empresas do setor que estudem a possibilidade
Casa Branca diz que Espanha aceitou 'cooperar' com guerra no Irã; Madri desmente
EUA exige a liberação do uso de bases militares no sul do país
Lula faz apelo à paz, condena corrida armamentista e critica ONU
Presidente disse que prioridade do mundo deve ser o combate à fome
Sean Combs tem saída da prisão antecipada; saiba a nova data de soltura do rapper
O rapper está encarcerado desde setembro de 2024
Irã não pode superar EUA em durabilidade do conflito, diz secretário de Trump
Em coletiva no Pentágono, Pete Hegseth afirma que Washington definirá ritmo da guerra
