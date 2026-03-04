Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do VaticanoAFP
Vaticano critica 'guerras preventivas'
Termo é utilizado pelos Estados Unidos para justificar o ataque ao Irã
Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado pelo sistema de defesa da Otan
Incidente não provocou mortos e nem feridos
Primeiro-ministro espanhol rebate críticas de Trump e nega apoio a ofensiva contra o Irã
Sánchez afirmou que não cederá bases aéreas, condenou postura de líderes que usam a guerra como 'cortina de fumaça' e reacende debate sobre a invasão do Iraque
Irã: Funeral do líder supremo Ali Khamenei começa e terá três dias de cerimônias
Cerimônia vai durar cerca de três dias
Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora
Assim como o pai, ele é um aiatolá, clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita
