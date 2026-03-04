Ali Khamenei, chefe de Estado do Irã - AFP

Publicado 04/03/2026 08:16 | Atualizado 04/03/2026 08:25

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que governou o Irã durante quase quatro décadas e morreu no último sábado (28) em ataques das forças israelenses e norte-americanas, começará na noite desta quarta-feira (4) e vai durar três dias, informou a agência de imprensa estatal Irna.

"A partir das 22h de quarta-feira (15h30 de Brasília), os fiéis poderão prestar uma última homenagem ao corpo do guia mártir da nação, visitando a Grande Mesquita Imã Khomeini, em Teerã", anunciou a Irna, que cita um comunicado do Conselho Islâmico para a Coordenação do Desenvolvimento.

Ali Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, de onde era natural.