Ali Khamenei, chefe de Estado do IrãAFP
Irã: Funeral do líder supremo Ali Khamenei começa e terá três dias de cerimônias
Cerimônia vai durar cerca de três dias
Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora
Assim como o pai, ele é um aiatolá, clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita
EUA e Israel bombardeiam Teerã; Irã ameaça atacar 'centros econômicos' do Oriente Médio
Trump disse que está 'tarde demais' para diálogos
Macron anuncia reforços no Oriente Médio, incluindo porta-aviões Charles de Gaulle
Navio será escoltado por fragatas e aeronaves militares
Guerra impede volta de brasileiros que faziam cruzeiro em Dubai
Retorno estava marcado para domingo, mas ataques inviabilizaram
