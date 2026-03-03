Espanha não esperava "nenhuma consequência" por ter negado uso de bases militares em ataques ao IrãAFP
Trump ameaça 'cortar todo o comércio' com a Espanha
Governo hispânico se recusou a permitir que aviões americanos usassem bases para atacar o Irã
Ao menos 30 mil pessoas foram deslocadas no Líbano devido à guerra no Oriente Médio, afirma ONU
Irã abriga 1,65 milhão de refugiados e outras pessoas que necessitam de proteção internacional
Kesha critica Casa Branca por usar música em vídeo sobre ataque militar: 'Desumano'
Cantora afirma que faixa 'Blow' foi usada sem autorização e acusa governo dos EUA de incentivar violência
Iraque terá que cortar produção de petróleo em várias regiões devido a conflitos
Campos estratégicos, como West Qurna 2 e Rumaila, terão extração interrompida
Trump reitera que Irã quer conversar após ataques dos EUA: 'Tarde demais'
Conflito se intensificou após a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei
Ataque com mísseis iranianos deixa sete feridos no centro de Israel
Socorristas do Magen David Adom informaram que vítimas sofreram ferimentos por explosões e estilhaços
