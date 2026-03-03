Espanha não esperava "nenhuma consequência" por ter negado uso de bases militares em ataques ao Irã - AFP

Publicado 03/03/2026 16:21 | Atualizado 03/03/2026 16:24

O presidente Donald Trump ameaçou, nesta terça-feira (3), cortar todo o comércio com a Espanha, cujo governo de esquerda se recusou a permitir que aviões americanos usassem bases espanholas para atacar o Irã e se opôs a aumentar seus gastos com defesa no âmbito da Otan.

"A Espanha se comportou de forma terrível", disse Trump a jornalistas durante sua reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Washington.

"Vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Não queremos ter nada a ver com a Espanha", acrescentou após a decisão do governo presidido pelo socialista Pedro Sánchez.

Horas antes, o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, havia assegurado que não esperava "nenhuma consequência" depois de seu país se negar a permitir o uso de suas bases pelos Estados Unidos.

Albares lembrou que essas instalações são "de soberania espanhola" e garantiu que "o compromisso da Espanha com a segurança euro-atlântica está fora de qualquer dúvida", citando como exemplo a participação do país em missões nos países bálticos, no Líbano e no Iraque.

O governo de Sánchez argumenta que a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã não se enquadra na Carta das Nações Unidas e, por isso, rejeita o uso de suas bases.