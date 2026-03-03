Donald Trump, presidente dos EUA - AFP

Publicado 03/03/2026 11:59

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar que o Irã quer conversar. "Eu disse 'tarde demais'!", acrescentou o republicano em publicação na Truth Social nesta terça-feira (3). Ele ainda reforçou que a defesa aérea, Marinha e lideranças iranianas "se foram".

Na véspera, Trump declarou que os Estados Unidos têm "capacidade para ir muito além" do prazo inicialmente projetado de quatro a cinco semanas para as operações militares contra o Irã, sinalizando que a ofensiva pode se prolongar. O conflito se intensificou após a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, no sábado, em ação atribuída a EUA e Israel, ampliando a troca de ataques na região.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a ofensiva, afirmando que o Irã reconstruída instalações para tornar seu programa nuclear e de mísseis "imune" em poucos meses.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, acusou Washington de entrar em uma guerra "em nome de Israel" e pediu que os americanos "retomem seu país", em resposta a apelos de Trump para que iranianos se voltem contra o governo após os bombardeios.