Forças israelenses entraram em uma área fronteiriça no sul do LíbanoAFP

Publicado 03/03/2026 08:38

Forças israelenses entraram em uma área fronteiriça no sul do Líbano nesta terça-feira (3), informou uma fonte do exército libanês à AFP, logo após o ministro da Defesa israelense ordenar que suas tropas "avançassem e assumissem o controle de posições estratégicas adicionais".

"Tropas terrestres israelenses avançaram das planícies de Kfarkila e Khiam", perto da fronteira entre Israel e Líbano, disse a fonte, que pediu anonimato.

A fonte militar expressou preocupação com "a intenção de Israel de estabelecer um amplo perímetro de segurança no sul do Líbano".