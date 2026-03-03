Forças israelenses entraram em uma área fronteiriça no sul do LíbanoAFP
Exército israelense realiza incursão terrestre na região fronteiriça do sul do Líbano
Ministro da Defesa israelense ordenar que suas tropas 'avançassem e assumissem o controle de posições estratégicas adicionais'
Irã alerta países europeus contra envolvimento na guerra
Teerã afirma que qualquer 'ação defensiva' de Alemanha, Reino Unido e França será considerada ato hostil
Vídeo: Palácio Golestan, Patrimônio Mundial da Unesco, é atingido por bombardeios em Teerã
Complexo histórico sofreu impactos de explosões
Exército israelense diz que lançou 'ataques simultâneos' em Teerã e Beirute
Alvos eram militares iranianos e do Hezbollah
Ataque à embaixada americana na Arábia Saudita amplia tensão na guerra no Oriente Médio
Drones atingem zona diplomática em Riade enquanto bombardeios se intensificam em Teerã e no Líbano
Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça incendiar qualquer navio que tentar passar
Rota marítima é uma das principais para o transporte de petróleo e outros produtos para o mercado internacional
