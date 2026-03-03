Palácio Golestan foi danificado por escombros e pela onda expansiva de um ataque aéreoAFP
"Após o ataque conjunto israelense-americano no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan foi parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna, segundo a qual as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos. A agência de notícias Mehr também noticiou o assunto.
Palácio Golestan em Teerão, declarado Património Mundial pela UNESCO, bombardeado pelos EUA e Israel. pic.twitter.com/rvA6KHNZNb— geopol•pt (@GeopolPt) March 3, 2026
O palácio "teria sido danificado por escombros e pela onda expansiva de um ataque aéreo na praça Arag", lamentou a Unesco, em comunicado enviado hoje à AFP. O órgão expressou "preocupação com a proteção dos sítios do patrimônio cultural diante da escalada da violência no Oriente Médio".
A Unesco informou ter comunicado "a todas as partes envolvidas" no conflito as coordenadas geográficas dos sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, "para evitar qualquer dano potencial".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.