Palácio Golestan foi danificado por escombros e pela onda expansiva de um ataque aéreo - AFP

Publicado 03/03/2026 08:03

O Palácio Golestan, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, informou a imprensa iraniana nesta segunda-feira (2).



"Após o ataque conjunto israelense-americano no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan foi parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna, segundo a qual as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos. A agência de notícias Mehr também noticiou o assunto.

O palácio "teria sido danificado por escombros e pela onda expansiva de um ataque aéreo na praça Arag", lamentou a Unesco, em comunicado enviado hoje à AFP. O órgão expressou "preocupação com a proteção dos sítios do patrimônio cultural diante da escalada da violência no Oriente Médio".



