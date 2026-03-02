No sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o IrãAFP
Irã afirma não ter 'nenhuma hostilidade' contra países do Golfo após ataques e retaliações
Chanceler Abbas Araghchi diz que resposta a ações de EUA e Israel não deve ser vista como ofensiva contra monarquias da região
Irã afirma não ter 'nenhuma hostilidade' contra países do Golfo após ataques e retaliações
Chanceler Abbas Araghchi diz que resposta a ações de EUA e Israel não deve ser vista como ofensiva contra monarquias da região
Trump diz que 'grande onda' de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã
Presidente dos EUA não descarta o envio de tropas terrestres
Macron anuncia aumento do arsenal nuclear francês
Presidente francês revela plano para incrementar o número de ogivas e cooperação com oito países europeus, incluindo Alemanha, Reino Unido e Polônia
Nenhum brasileiro pediu ajuda para deixar o Irã, diz embaixador
Comunidade de 200 pessoas é monitorada após ataques no Oriente Médio
Guarda Revolucionária do Irã diz ter atacado 500 alvos dos Estados Unidos e Israel
País lançou mais de 700 drones e centenas de mísseis
Zelensky espera continuar negociações com a Rússia, apesar da guerra no Oriente Médio
Moscou também expressou apoio ao prosseguimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.