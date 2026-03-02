No sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o Irã - AFP

No sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o IrãAFP

Publicado 02/03/2026 14:59

O Irã não sente “nenhuma hostilidade” em relação aos países do Golfo, garantiu nesta segunda-feira (2) seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e seu homólogo chinês, Wang Yi.

“O Irão não tem nenhuma hostilidade em relação aos países do Golfo Pérsico e está determinado a manter relações de boa vizinhança com eles”, afirmou o ministro iraniano, de acordo com a chancelaria.

Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo.

“A retaliação defensiva do Irã contra as bases militares americanas (...) não deve ser considerada um ataque iraniano contra esses países”, disse Araghchi.