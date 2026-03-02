Volodymyr Zelensky, presidente ucranianoAFP
Zelensky espera continuar negociações com a Rússia, apesar da guerra no Oriente Médio
Moscou também expressou apoio ao prosseguimento
Guerra entre Israel, EUA e Irã chega ao terceiro dia e se espalha pelo Oriente Médio
Trump disse que combates podem durar mais de um mês
Vídeo: Arábia Saudita fecha refinaria de Ras Tanura, após ataque do Irã
Unidade é operada pela estatal Saudi Aramco e tem capacidade para processar 500 mil barris de petróleo por dia
Irã anuncia novos ataques contra cidades de Israel e diz que atingiu gabinete de Netanyahu
Fortes explosões foram ouvidas em Beirute
Vídeo: Defesas do Kuwait derrubam por engano três aviões dos EUA
Pilotos foram resgatados em segurança
