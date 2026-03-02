Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano aviões dos EUA - Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/03/2026 09:14 | Atualizado 02/03/2026 09:17

As defesas aéreas do Kuwait reagiram por engano três caças norte-americanos na noite de domingo (1º), informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica.



“Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo”, informou o Centcom nesta segunda-feira.



Durante o combate, as aeronaves “foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait”, informou o Centcom nesta segunda. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, acrescentou.

"As autoridades iniciaram imediatamente as operações de busca e resgate, retiraram os tripulantes e os transportaram para um hospital para exames médicos e tratamento. A condição deles é estável", acrescentou o comunicado.