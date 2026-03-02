Grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do IrãAFP
Em uma publicação no X, Larijani negou as informações da imprensa de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversações com o governo de Donald Trump após a onda de ataques norte-americanos e israelenses no fim de semana, que aconteceu após uma série de negociações nucleares entre Teerã e Washington.
O grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do Irã, o aitolá Ali Khamenei, no sábado (28).
Milhares de pessoas tentam fugir de Beirute e das cidades do entorno nesta segunda, após uma ofensiva de Israel contra membros do Hezbollah.
