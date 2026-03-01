Hotel de luxo em Dubai é atacado - Foto: Reprodução / X

Publicado 01/03/2026 17:27 | Atualizado 01/03/2026 17:27

O Ministério de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou, neste domingo, 1º de março, o fechamento da sua embaixada em Teerã, a capital iraniana, e a retirada da sua missão diplomática no país, em resposta a ataques do Irã contra seu território. Em um comunicado publicado na sua página oficial, a pasta afirmou que os ataques miraram alvos civis e são uma "flagrante violação da soberania nacional".

O ministério disse que a ofensiva iraniana "ameaça a segurança e estabilidade regional e internacional".

Mais cedo, o Ministério da Defesa emirático informou ter detectado 35 drones que caíram no território do país e causaram a morte de três cidadãos estrangeiros.

Outros 58 cidadãos de diversas nacionalidades tiveram ferimentos leves, segundo balanço do país.