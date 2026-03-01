Mahmoud Ahmadinejad era considerado um membro da linha dura do regime - AFP

Publicado 01/03/2026 14:51

O ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad, de 69 anos, morreu, neste sábado (28), durante os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel . A informação foi divulgada pela mídia estatal iraniana.

O político, considerado um membro da linha dura do regime, ficou conhecido por liderar uma repressão violenta contra manifestantes após sua controversa reeleição em 2009.

Ahmadinejad foi presidente do Irã entre 2005 e 2013. Ele tentou concorrer novamente a um terceiro mandato, em 2017 e em 2021, mas teve sua candidatura vetada pelo Conselho dos Guardiães nas duas ocasiões.

Ataques

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã na manhã deste sábado, 28. A ação acontece após semanas de ameaças do presidente Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

De acordo com autoridades de segurança israelenses, um dos principais objetivos da primeira onda conjunta de ataques ao Irã era atingir o maior número possível de líderes.

* Com informações da AFP