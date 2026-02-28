O aiatolá Ali Khamenei, do Irã - AFP

Publicado 28/02/2026 22:50

A mídia iraniana confirmou, na noite deste sábado (28), a morte do líder supremo Ali Khamenei. A notícia foi divulgada após Donald Trump e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, terem confirmado a morte do aiatolá. A informação é da agência Reuters.



"O líder supremo da Revolução foi martirizado", afirmou a agência Fars no Telegram. O governo iraniano declarou 40 dias de luto pela morte do líder.

Nas ruas de Teerã, as informações sobre a morte de Khamenei foram recebidas com gritos de alegria, segundo disseram testemunhas. O Irã respondeu aos ataques dos Estados Unidos e de Israel com salvas de mísseis.



Segundo uma porta-voz israelense, o chefe da Guarda Revolucionária, general Mohamad Pakpour, o assessor de Khamenei, Ali Shamkhani, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh, estão entre os mortos.

