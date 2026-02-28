Simone deu declaração em um vídeo publicado nas redesReprodução / Instagram

O hotel Jumeirah Palm, onde a cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai, foi atacado por um míssil do Irã neste sábado (28). Nas redes sociais, a artista agradeceu por ter conseguido chegar ao Brasil em segurança antes do início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no Oriente Médio.
"Acabamos de chegar em São Paulo, e depois que pousamos ficamos sabendo da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Acabamos de ver uma notícia de um dos misseis que lançaram atingiu um dos hotéis em Dubai e que nós estávamos", disse Simone em um vídeo publicado nas redes.
A cantora revelou que deixou o hotel um dia antes do bombardeio. Ao chegar ao Brasil, ela soube do ocorrido. "Graças ao bom Deus pegamos voo ontem, antes de tudo isso acontecer, e antes de fechar os aeroportos, e chagamos em paz. Nessa hora que a gente vê que a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Muito obrigada meu Deus", compartilhou.
"Tem horas que a ficha começa a cair, dá um pânico e um aperto no coração de imaginar que poderia estar no meio disso tudo. As pessoas que conhecemos lá e ficaram… enfim. Desesperador."

Após o ataque aéreo iraniano, um incêndio foi registrado nas proximidades do hotel Jumeirah Palm. O local fica em uma ilha artificial em formato de palmeira. Segundo agências locais, quatro pessoas ficaram feridas.

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã na manhã deste sábado, 28. A ação ocorre após semanas de ameaças do presidente Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país.