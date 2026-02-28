Simone deu declaração em um vídeo publicado nas redes - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2026 20:21

O hotel Jumeirah Palm, onde a cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai, foi atacado por um míssil do Irã neste sábado (28). Nas redes sociais, a artista agradeceu por ter conseguido chegar ao Brasil em segurança antes do início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no Oriente Médio

"Acabamos de chegar em São Paulo, e depois que pousamos ficamos sabendo da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Acabamos de ver uma notícia de um dos misseis que lançaram atingiu um dos hotéis em Dubai e que nós estávamos", disse Simone em um vídeo publicado nas redes.

LIVRAMENTO! Simone Mendes revelou que estava em um hotel em Dubai que foi atingido por míssil. Ela contou que ela e a família estavam lá ontem pic.twitter.com/Dl2MqZrBom — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) February 28, 2026

A cantora revelou que deixou o hotel um dia antes do bombardeio. Ao chegar ao Brasil, ela soube do ocorrido. "Graças ao bom Deus pegamos voo ontem, antes de tudo isso acontecer, e antes de fechar os aeroportos, e chagamos em paz. Nessa hora que a gente vê que a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Muito obrigada meu Deus", compartilhou.

"Tem horas que a ficha começa a cair, dá um pânico e um aperto no coração de imaginar que poderia estar no meio disso tudo. As pessoas que conhecemos lá e ficaram… enfim. Desesperador."



Após o ataque aéreo iraniano, um incêndio foi registrado nas proximidades do hotel Jumeirah Palm. O local fica em uma ilha artificial em formato de palmeira. Segundo agências locais, quatro pessoas ficaram feridas.



Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã na manhã deste sábado, 28. A ação ocorre após semanas de ameaças do presidente Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país.