Segundo Netanyahu, complexo do aiatolá Khamenei foi destruídoAFP

Publicado 28/02/2026 18:07

Em discurso em cadeia nacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado, 28, que "há indícios" de que líder supremo iraniano Ali Khamenei morreu. Logo depois, uma alta autoridade israelense disse para a agência de notícias Reuters que o corpo de Khamenei foi encontrado.

Segundo o primeiro-ministro israelense, o complexo do aiatolá Khamenei foi destruído e ele não teria sobrevivido. "Há muitos indícios de que esse tirano se foi", afirmou Netanyahu, em hebraico, na transmissão.

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei.

Quase ao mesmo tempo em que Netanyahu discursava, Esmaeil Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, disse à ABC News que o aiatolá Khamenei estava "são e salvo".

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também havia afirmado que as principais autoridades do país haviam sobrevivido aos ataques e que o líder supremo do país estava vivo. "Khamenei está vivo, até onde eu sei", disse.

Segundo o The New York Times, os ataques tinham como objetivo central assassinar os principais líderes do regime.

As forças israelenses bombardearam vários pontos da capital, Teerã, visando pelo menos uma reunião de altos funcionários e líderes militares do país, informou o Exército israelense.

Embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha sugerido anteriormente que considerava um ataque limitado, ele acabou ordenando uma ofensiva maior que, segundo ele, deveria levar à deposição dos governantes religiosos do Irã.

Analistas afirmaram que, se o aiatolá Khamenei fosse de fato assassinado, isso representaria a concretização de uma antiga aspiração de Israel e dos Estados Unidos de derrubar o governo iraniano. Mas também mergulharia todos os lados em um impasse, pois está longe de ser claro quem assumiria o seu lugar.

Os ataques de Estados Unidos e Israel neste sábado mataram ao menos 201 pessoas e feriram outras 747, segundo a imprensa iraniana, citando a Crescente Vermelha.

Das 31 províncias do país, "24 foram afetadas e a Crescente Vermelha está em estado de alerta", afirmou a organização humanitária em um comunicado divulgado pela agência Isna

Não houve relatos de baixas norte-americanas ou mortes relacionadas a combate.

A capital iraniana, Teerã, teve grandes explosões e moradores relataram ter visto fumaça subindo do distrito que inclui o palácio presidencial.