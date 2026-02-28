Mulher morreu na região de Tel-Aviv após ser ferida em ataque de míssil iraniano - AFP

Publicado 28/02/2026 20:55

O serviço de resgate israelense informou que uma mulher na região de Tel-Aviv morreu em decorrência de um ataque com míssil iraniano. O serviço de resgate israelense Magen David Adom informou na noite deste sábado, 28, que uma mulher na região de Tel-Aviv morreu após ser ferida em um ataque de míssil iraniano.

Essa foi a primeira morte anunciada em Israel desde o início da troca de mísseis na manhã de sábado.

Ela ocorreu após uma forte saraivada de projéteis iranianos atingir o centro de Israel, danificando prédios e provocando incêndios.

O serviço não identificou imediatamente a mulher nem forneceu mais detalhes sobre o incidente.