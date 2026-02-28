Mulher morreu na região de Tel-Aviv após ser ferida em ataque de míssil iranianoAFP
Israel anuncia primeira morte no país em ataque de míssil do Irã
Serviço de resgate relata óbito na região de Tel-Aviv após projéteis atingirem o centro da nação e causarem incêndios
Ataques ao Irã são uma grave ameaça à paz e segurança internacionais, diz Guterres
Chefe da ONU cita risco de conflito incontrolável e relata dezenas de vítimas em bombardeios a escolas
Hotel onde Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atacado por míssil: 'Desesperador'
Cantora deixou o Jumeirah Palm um dia antes do bombardeio e relatou pânico ao saber do ocorrido
Trump confirma morte de líder supremo do Irã e amplia tensão no Oriente Médio
Teerã contesta informação e promete retaliação
Netanyahu afirma haver indícios de morte de Ali Khamenei após ataques; Irã nega
Premiê israelense anuncia destruição de complexo em Teerã
Agência de energia atômica descarta vazamento radiológico no Irã
Aiea pede moderação nos ataques e retaliações dos países envolvidos
