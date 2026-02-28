António Guterres disse que não está em posição de confirmar relatos sobre morte do líder supremo do Irã - AFP

António Guterres disse que não está em posição de confirmar relatos sobre morte do líder supremo do IrãAFP

Publicado 28/02/2026 20:43

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste sábado, 28, que os ataques contra o Irã geram uma situação de "grave ameaça à paz e segurança internacionais". A fala foi feita durante pronunciamento em reunião de emergência do Conselho de Segurança da organização.



Ele afirmou, também, que a "ação militar traz o risco de desencadear uma série de eventos que ninguém pode controlar na região mais volátil do mundo".



Acrescentou, ainda, que a situação é "muito fluida" e disse que não está em posição de confirmar os relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que ainda não foi oficializada pelo país do Oriente Médio.

"Os ataques supostamente causaram baixas civis significativas. De acordo com a mídia iraniana, um ataque aéreo matou pelo menos 85 pessoas e feriu muitas outras em uma escola de meninas em Minab, na Província de Hormozgan, e uma escola em Teerã também foi atingida, causando duas mortes."