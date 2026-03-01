Lee Jae Myung deu declaração neste domingo (1º)Anthony Wallace / AFP
Coreia do Sul pede retomada do diálogo com o Norte
Lee Jae Myung reafirma respeito ao regime norte-coreano e mantém esforços diplomáticos
Aquecimento global leva a mudança de método para detectar El Niño e La Niña
Novo índice considera todas as regiões tropicais do Pacífico para refletir variações rápidas de temperatura
Irã anuncia aiatolá Alireza Arafi como líder supremo interino após morte de Khamenei
Conselho provisório assumirá governo temporário até eleição definitiva
Israel afirma ter realizado ataques contra instalações de mísseis e defesa aérea no Irã
Explosões são registradas na madrugada em Teerã
Líder supremo Ali Khamenei é morto, confirma mídia iraniana
Em Teerã, informações sobre a morte do aiatolá foram recebidas com gritos de alegria
Itamaraty: ações ofensivas no Oriente Médio representam grave ameaça à segurança internacional
Ministério reforçou a preocupação com a escalada das 'hostilidades' na região do Golfo
