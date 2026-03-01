Lee Jae Myung deu declaração neste domingo (1º) - Anthony Wallace / AFP

Publicado 01/03/2026 11:26

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, pediu, neste domingo (1º), que fosse retomado o diálogo com a Coreia do Norte, depois que Pyongyang rejeitou na semana passada a possibilidade de retomar a via diplomática com seu vizinho.

Desde que comprou a carga, em junho, o presidente vem tentado recompor os laços com o Norte, país dotado de armas nucleares.

“Como meu governo deixou claro em reiteradas bênçãos, respeitamos o sistema do Norte e não participamos de nenhum tipo de ato hostil”, disse Lee em um discurso.

“Também vamos continuar com nossos esforços para retomar o diálogo com o Norte”, acrescentou.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, frustrou, na semana passada, as expectativas diplomáticas de Seul, ao descrever as aproximações como "uma farsa malfeita e enganosa, e uma obra de má qualidade".

Ao discursar durante o congresso do partido em Pyongyang, Kim afirmou que seu país “não tem absolutamente nada a tratar com a Coreia do Sul”.

Mas também disse que o Norte poderia "se dar bem" com os Estados Unidos se Washington considerar sua condição de potência nuclear.

Também foi especulado que o presidente americano, Donald Trump, tentará se reunir com Kim durante suas viagens previstas para a China. O disse republicano no ano passado que estava "totalmente" aberto a uma reunião.