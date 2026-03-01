Alteração foi necessária porque o aquecimento global tem provocado mudanças climáticas significativasRovena Rosa/Agência Brasil
Aquecimento global leva a mudança de método para detectar El Niño e La Niña
Novo índice considera todas as regiões tropicais do Pacífico para refletir variações rápidas de temperatura
Irã anuncia aiatolá Alireza Arafi como líder supremo interino após morte de Khamenei
Conselho provisório assumirá governo temporário até eleição definitiva
Israel afirma ter realizado ataques contra instalações de mísseis e defesa aérea no Irã
Explosões são registradas na madrugada em Teerã
Líder supremo Ali Khamenei é morto, confirma mídia iraniana
Em Teerã, informações sobre a morte do aiatolá foram recebidas com gritos de alegria
Itamaraty: ações ofensivas no Oriente Médio representam grave ameaça à segurança internacional
Ministério reforçou a preocupação com a escalada das 'hostilidades' na região do Golfo
Israel anuncia primeira morte no país em ataque de míssil do Irã
Serviço de resgate relata óbito na região de Tel-Aviv após projéteis atingirem o centro da nação e causarem incêndios
