Ataque ocorre em meio à escalada militar entre Irã, Israel e Estados Unidos - AFP

Ataque ocorre em meio à escalada militar entre Irã, Israel e Estados UnidosAFP

Publicado 02/03/2026 08:19

Nove pessoas morreram neste domingo (1º) no centro de Israel quando um edifício desmoronou pelo “impacto direto” de um míssil iraniano, informaram as autoridades israelenses, que também reportaram 11 desaparecidos.

Dezenas de trabalhadores dos serviços de emergência israelenses foram enviados ao local do impacto na cidade de Bet Shemesh. Um fotógrafo da AFP observou essas equipes retirando um corpo do edifício atingido por um míssil.

"Mais de 45 feridos com gravidades diversas foram retirados e os corpos de nove vítimas fatais foram recuperados. Neste momento, há 11 pessoas desaparecidas", informou a polícia israelense em comunicado.

O projeto cheio de "danos importantes [...] e o edifício onde havia civis colapsou", indicaram as forças de segurança.

Estados Unidos e Israel lançaram no sábado uma operação contra o Irã que matou o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e provocou uma represália de Teerã contra Israel e outros países da região.