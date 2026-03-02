Medida ocorre em meio à instabilidade gerada pelos ataques cruzados entre o Irã, os Estados Unidos e IsraelAFP
Emirates e Qatar Airways suspendem voos após fechamento de espaço aéreo e ataques em Dubai
Companhias interrompem operações em meio à escalada de tensão no Oriente Médio
Trump: ataques vão continuar até que 'todos os nossos objetivos sejam atingidos'
Bombardeios iniciados no sábado continuam, em Teerã, a capital iraniana
Emirados Árabes Unidos anunciam fechamento de embaixada em Teerã e retiram embaixador do Irã
Em comunicado, Ministério de Relações Exteriores afirmou que ataques miraram alvos civis e são uma 'flagrante violação da soberania nacional'
Coreia do Norte afirma que ataques dos EUA ao Irã são 'violação da soberania nacional'
Posicionamento de Pyongyang intensifica a retórica diplomática em um momento de extrema fragilidade institucional em Teerã
Irã eleva para 165 as estudantes mortas em ataque a escola
Teerã culpa os Estados Unidos e Israel pelo 'ataque sionista desumano'
Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é morto em meio a ataques dos EUA e Israel
Político ficou conhecido por liderar repressão violenta contra manifestantes após sua controversa reeleição em 2009
