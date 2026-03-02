Medida ocorre em meio à instabilidade gerada pelos ataques cruzados entre o Irã, os Estados Unidos e Israel - AFP

Publicado 02/03/2026 07:47

As companhias aéreas Emirates e Qatar Airways suspenderam temporariamente as operações no período da tarde deste domingo, 1º de março, devido a múltiplos fechamentos do espaço aéreo regional no Oriente Médio. A Emirates interrompeu todos os voos de e para Dubai até as 8 horas (de Brasília) da segunda-feira, 2 A Qatar Airways suspendeu as rotas com origem ou destino em Doha.

A medida ocorre em meio à instabilidade gerada pelos ataques cruzados entre o Irã, os Estados Unidos e Israel, que atingiram áreas estratégicas nos Emirados Árabes Unidos e no Catar.

A suspensão ocorre após circularam imagens de um ataque próximo ao renomado hotel Burj Al-Arab, em Dubai, onde foram relatadas atividades de drones e fortes estrondos.

Embora o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes tenha afirmado que seus sistemas de defesa interceptaram as investidas com alta eficiência, destroços de mísseis iranianos causaram um incêndio em um prédio vizinho ao hotel Fairmont The Palm, na região de "The Palm Jumeirah".

A Defesa Civil de Dubai informou que o fogo está sob controle e registrou quatro feridos leves, ressaltando que nenhum dano direto aos pontos turísticos icônicos, como o Burj Khalifa, foi oficialmente confirmado.