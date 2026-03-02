Donald Trump, presidente dos EUAReprodução / Truth Social

Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã, após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, morreram em decorrência da ofensiva.

"Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e terceiro na linha de sucessão morreram", disse Trump, em entrevista ao jornalista Jonathan Karl, divulgada pelas redes sociais.

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.
No domingo (1º), o norte-americano afirmou que os ataques que os EUA e Israel promovem contra o Irã seguem "à plena força" e que "vão continuar até que todos os nossos objetivos sejam atingidos". "E nós temos objetivos muito fortes", declarou.