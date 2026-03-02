A refinaria de Ras Tanura foi alvo de drones iranianosAFP
A decisão foi divulgada pelo veículo estatal saudita, Saudi Press Agency, que citou uma "fonte oficial". Segundo o governo, não houve vítimas e o fechamento foi adotado de forma preventiva após um incêndio registrado no local.
O Ministério da Defesa saudita afirmou que as aeronaves não tripuladas foram interceptadas. Um porta-voz militar confirmou o ataque em comunicado reproduzido pela agência estatal saudita. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram uma espessa fumaça preta elevando-se da área da refinaria, mas mesmo drones interceptados podem gerar destroços capazes de provocar incêndios e ferimentos.
Iran has struck the Saudi Aramco refinery in Ras Tanura, which is one of Saudi Arabia’s key oil processing facilities, with a capacity of up to 550,000 barrels per day. pic.twitter.com/O7SLbGh9rO— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 2, 2026
O ataque amplia o conflito na região e atinge diretamente a infraestrutura energética do reino, base de sua economia. O Irã já vinha elevando a pressão sobre embarcações no Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde transita cerca de um quinto do comércio global de petróleo. Diversos navios foram atacados na área nas últimas semanas.
Para Torbjorn Soltvedt, analista da consultoria de risco Verisk Maplecroft, o episódio representa uma escalada significativa. "A infraestrutura energética do Golfo está agora claramente na mira do Irã", afirmou. Segundo ele, um período prolongado de incerteza deve marcar os próximos meses, com Teerã buscando impor custos econômicos ao colocar petroleiros, rotas comerciais, infraestrutura regional de energia e parceiros de segurança dos EUA "na linha de fogo".
