A refinaria de Ras Tanura foi alvo de drones iranianos - AFP

Publicado 02/03/2026 12:06

A Arábia Saudita fechou temporariamente a refinaria de Ras Tanura, próxima a Dammam, após o complexo ser alvo de drones iranianos nesta segunda-feira, 2, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. A unidade é operada pela estatal Saudi Aramco e tem capacidade superior a 500 mil barris de petróleo por dia.



A decisão foi divulgada pelo veículo estatal saudita, Saudi Press Agency, que citou uma "fonte oficial". Segundo o governo, não houve vítimas e o fechamento foi adotado de forma preventiva após um incêndio registrado no local.