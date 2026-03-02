O Irã atacou mais de 500 alvos relacionados com Israel e Estados Unidos desde que lançou uma contraofensiva no sábado (28) em reação aos bombardeios contra seu território, afirmou a Guarda Revolucionária nesta segunda-feira (2).
"Desde o início do conflito, os corajosos soldados das forças armadas iranianas atacaram 60 alvos estratégicos e 500 alvos militares americanos e do regime sionista", informou este corpo militar, ao usar a denominação que o Irã utiliza para se referir a Israel.
Segundo a Guarda Revolucionária, o Irã lançou "mais de 700 drones e centenas de mísseis".
