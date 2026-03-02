Trump prometeu intensificar os ataques ao IrãAFP
Questionado sobre a duração do conflito, o republicano disse que não gostaria que a guerra se prolongasse. "Sempre achei que seriam quatro semanas. E estamos um pouco adiantados em relação ao cronograma", afirmou.
Trump disse ainda que os EUA promoverão ações para ajudar o povo iraniano a retomar o controle do país, mas que, por ora, todos devem permanecer em casa: "Não é seguro lá fora".
O presidente afirmou não saber quem será a próxima liderança iraniana, mas que os iranianos "talvez tenham sorte e consigam alguém que saiba o que está fazendo". Segundo Trump, 49 líderes iranianos foram mortos durante os ataques.
Ele também disse que tentou negociar com o regime iraniano, mas que não conseguiu chegar a um acordo sobre o enriquecimento de urânio. "Eles tinham todo aquele material enriquecido. Consideraram refazer o processo lá, mas estava em tão mau estado que a montanha basicamente desabou", afirmou.
Mais cedo, em entrevista por telefone ao jornal New York Post, Trump disse que não descartava a presença de forças americanas no Irã caso "fossem necessárias". "Não tenho receio nenhum em relação ao envio de tropas terrestres. Tipo, todo presidente diz: 'Não haverá tropas terrestres'. Eu não digo isso", afirmou Trump ao jornal. "Eu digo: 'Provavelmente não precisamos delas', (ou) 'se fossem necessárias'."
Críticas ao Reino Unido
Horas antes da divulgação da entrevista à CNN, Trump disse ao jornal britânico Daily Telegraph estar "muito desapontado" com a demora do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em permitir que os EUA utilizassem bases militares britânicas em operações contra o Irã.
Starmer cedeu posteriormente e autorizou o uso das bases britânicas para "fins defensivos específicos e limitados" e confirmou que os EUA poderiam utilizá-las para atacar instalações de mísseis iranianos, conforme solicitado por Washington. Entre as bases envolvidas está o estratégico complexo militar de Diego Garcia.
Durante a entrevista, Trump classificou a resistência de Starmer em relação à base nas Ilhas Chagos como algo "inédito entre nossos países". "Levou muito tempo. Tempo demais", disse.
Em coletiva na tarde desta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido não irá se juntar aos ataques neste momento, mas que continuará "nossas ações defensivas na região."
