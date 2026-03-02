França possui o quarto maior arsenal nuclear do mundo, estimado em cerca de 290 ogivasAFP
Macron anuncia aumento do arsenal nuclear francês
Presidente francês revela plano para incrementar o número de ogivas e cooperação com oito países europeus, incluindo Alemanha, Reino Unido e Polônia
Macron anuncia aumento do arsenal nuclear francês
Presidente francês revela plano para incrementar o número de ogivas e cooperação com oito países europeus, incluindo Alemanha, Reino Unido e Polônia
Nenhum brasileiro pediu ajuda para deixar o Irã, diz embaixador
Comunidade de 200 pessoas é monitorada após ataques no Oriente Médio
Guarda Revolucionária do Irã diz ter atacado 500 alvos dos Estados Unidos e Israel
País lançou mais de 700 drones e centenas de mísseis
Zelensky espera continuar negociações com a Rússia, apesar da guerra no Oriente Médio
Moscou também expressou apoio ao prosseguimento
Guerra entre Israel, EUA e Irã chega ao terceiro dia e se espalha pelo Oriente Médio
Trump disse que combates podem durar mais de um mês
Vídeo: Arábia Saudita fecha refinaria de Ras Tanura, após ataque do Irã
Unidade é operada pela estatal Saudi Aramco e tem capacidade para processar 500 mil barris de petróleo por dia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.