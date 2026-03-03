Exército israelense ataque Teerã AFP
Exército israelense diz que lançou 'ataques simultâneos' em Teerã e Beirute
Alvos eram militares iranianos e do Hezbollah
Ataque à embaixada americana na Arábia Saudita amplia tensão na guerra no Oriente Médio
Drones atingem zona diplomática em Riade enquanto bombardeios se intensificam em Teerã e no Líbano
Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça incendiar qualquer navio que tentar passar
Rota marítima é uma das principais para o transporte de petróleo e outros produtos para o mercado internacional
Embaixador do Irã: EUA evitam acordo e Trump se acha 'rei do mundo'
Abdollah Nekounam conversou sobre ataques com jornalistas em Brasília
Irã afirma não ter 'nenhuma hostilidade' contra países do Golfo após ataques e retaliações
Chanceler Abbas Araghchi diz que resposta a ações de EUA e Israel não deve ser vista como ofensiva contra monarquias da região
Trump diz que 'grande onda' de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã
Presidente dos EUA não descarta o envio de tropas terrestres
