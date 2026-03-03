Exército israelense ataque Teerã - AFP

Publicado 03/03/2026 07:36

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (3) "ataques simultâneos" em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

"A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah", afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.

A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.