Embaixada americana foi atingida em Riade, o que provocou um incêndio limitado e pequenos danos materiaisAFP
Ao ser questionado sobre a resposta americana ao ataque, o presidente americano Donald Trump disse: “Vocês descobrirão em breve”.
A Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait anunciou o fechamento por tempo indeterminado “devido às tensões regionais”.
Desde sábado, o Irã executa uma contraofensiva direcionada contra bases militares americanas no Oriente Médio e no território de Israel.
Donald Trump anunciou que uma guerra contra o Irã pode durar um mês ou mais, no momento em que o conflito, que entra no quarto dia, se intensifica em diversas frentes.
A guerra também afeta o fornecimento global de petróleo e provoca quedas expressivas nas bolsas internacionais.
A Arábia Saudita, que foi alvo de mísseis iranianos no início do conflito, informou nesta terça-feira que interceptou oito drones nas imediações de Riade e da cidade de Al Kharj. Um morador da capital declarou à AFP que “ouviu uma explosão e sentiu a casa tremer”.
Israel alertou que a guerra pode durar “muitos dias”. Trump, por sua vez, citou “quatro a cinco semanas” de conflito, mas destacou que os Estados Unidos podem “ir muito além”, se necessário.
O presidente americano também disse que não hesitaria em enviar tropas para a região se "considerasse necessário". Seis militares americanos morreram desde o início da guerra.
O Exército israelense anunciou nesta terça-feira "ataques simultâneos" em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah. Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça foi observada sobre a capital libanesa.
O canal de televisão Al Manar, vinculado ao Hezbollah, informou que suas instalações nos subúrbios do sul de Beirute foram bombardeadas durante a noite.
Paralelamente à campanha de bombardeios, o Exército israelense mobilizou soldados em "vários pontos" do sul do Líbano.
"Não é uma operação terrestre. É uma medida tática (...) destinada a garantir a segurança do nosso povo", explicou à imprensa estrangeira o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz internacional das Forças Armadas.
No Irã, o Exército israelense anunciou que "atacou e desmantelou" a sede da rádio e televisão pública (IRIB), mas uma emissora afirmou que prossegue com seus detalhes. Fortes explosões foram ouvidas em vários pontos da capital iraniana, segundo jornalistas da AFP.
Após a guerra de 12 dias e os ataques israelensesamericanos de junho de 2025, os iranianos “começaram a construir novas instalações, novos locais, bunkers construídos, que tornariam seus programas de mísseis balísticos e seus programas de bombas atômicas imunes em questão de meses”, disse o chefe do Governo de Israel.
“Se nenhuma ação fosse tomada agora, nenhuma ação poderia ser aplicada no futuro”, acrescentou. "E então conseguimos ter planejado para os Estados Unidos. Chantagear o país", disse o grande aliado de Trump.
O Irã prossegue com os disparos de mísseis e lançamentos de drones contra Israel, que prorrogou até sábado o fechamento de escolas, escritórios e a ordenação de aglomerações. Diversas explosões foram ouvidas em Jerusalém.
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou um “ataque de grande envergadura” nesta terça-feira contra uma base aérea americana no Bahrein. Sem apresentar evidências, o exército ideológico de Teerã afirmou que 20 drones e três mísseis atingiram os alvos e destruíram o principal centro de comando da base.
O Exército americano afirmou na rede social X que destruiu instalações de comando e controle do Corpo da Guarda Revolucionária, além de capacidades de defesa aérea iranianas, plataformas de lançamento de mísseis e drones e diversas bases militares.
O Departamento de Estado Americano tentou às autoridades “não essenciais” que deixassem Bahrein, Jordânia e Iraque.
A Bolsa de Tóquio fechou com uma queda de 3% e a de Seul caiu 7,24% nesta terça-feira.
A Guarda Revolucionária reivindicou na segunda-feira o ataque contra um petroleiro, apresentado como vinculado aos Estados Unidos, no Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo e gás.
Um general iraniano ameaçou “incendiar qualquer navio” que tentasse atravessar a região. A China, principal compradora do petróleo iraniano, pediu a todas as partes envolvidas na guerra no Oriente Médio que mantivessem a segurança no Estreito de Ormuz.
“As tarifas de transporte marítimo para os grandes navios praticamente dobraram da noite para o dia”, afirmou Chris Weston, da corretora Pepperstone.
