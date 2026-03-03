Ataque aéreo israelense teve como alvo os escritórios de uma instituição financeira ligada ao Hezbollah - AFP

Publicado 03/03/2026 09:46 | Atualizado 03/03/2026 09:48

O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira (3) que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado (28).

"Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques", afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.



A organização aponta que mais de mil bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.