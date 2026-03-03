Polícia afirma ter sido mobilizada para vários pontos no centro de Israel e na região de Tel AvivAFP
Ataque com mísseis iranianos deixa sete feridos no centro de Israel
Socorristas do Magen David Adom informaram que vítimas sofreram ferimentos por explosões e estilhaços
Sobe para 787 o número de mortes no Irã por ataques dos EUA e Israel
Segundo o Crescente Vermelho, bombardeios atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos
Exército israelense realiza incursão terrestre na região fronteiriça do sul do Líbano
Ministro da Defesa israelense ordenar que suas tropas 'avançassem e assumissem o controle de posições estratégicas adicionais'
Irã alerta países europeus contra envolvimento na guerra
Teerã afirma que qualquer 'ação defensiva' de Alemanha, Reino Unido e França será considerada ato hostil
Vídeo: Palácio Golestan, Patrimônio Mundial da Unesco, é atingido por bombardeios em Teerã
Complexo histórico sofreu impactos de explosões
Exército israelense diz que lançou 'ataques simultâneos' em Teerã e Beirute
Alvos eram militares iranianos e do Hezbollah
