Polícia afirma ter sido mobilizada para vários pontos no centro de Israel e na região de Tel AvivAFP

Publicado 03/03/2026 11:20

Sete pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (3) após disparos de mísseis iranianos no centro de Israel, anunciaram os socorristas do Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

"Em três locais do centro de Israel, os socorristas estão atendendo sete feridos", incluindo uma mulher de 40 anos ferida por uma explosão e outras seis pessoas por estilhaços de vidro e outras lesões relacionadas às explosões, detalharam.

A polícia afirma ter sido mobilizada para vários pontos no centro de Israel e na região de Tel Aviv, onde caíram estilhaços.