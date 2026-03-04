Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala em TeerãAFP
"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar.
Vaticano critica 'guerras preventivas'
Termo é utilizado pelos Estados Unidos para justificar o ataque ao Irã
Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado pelo sistema de defesa da Otan
Incidente não provocou mortos e nem feridos
Primeiro-ministro espanhol rebate críticas de Trump e nega apoio a ofensiva contra o Irã
Sánchez afirmou que não cederá bases aéreas, condenou postura de líderes que usam a guerra como 'cortina de fumaça' e reacende debate sobre a invasão do Iraque
Irã: Funeral do líder supremo Ali Khamenei começa e terá três dias de cerimônias
Cerimônia vai durar cerca de três dias
Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora
Assim como o pai, ele é um aiatolá, clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita
