Porta-aviões Charles de Gaulle foi enviado para garantir a segurança nas 'vias essenciais para a economia mundial'Gunnery Sgt. Brian Kester
Macron anuncia reforços no Oriente Médio, incluindo porta-aviões Charles de Gaulle
Guerra impede volta de brasileiros que faziam cruzeiro em Dubai
Retorno estava marcado para domingo, mas ataques inviabilizaram
Trump ameaça 'cortar todo o comércio' com a Espanha
Governo hispânico se recusou a permitir que aviões americanos usassem bases para atacar o Irã
Ao menos 30 mil pessoas foram deslocadas no Líbano devido à guerra no Oriente Médio, afirma ONU
Irã abriga 1,65 milhão de refugiados e outras pessoas que necessitam de proteção internacional
Kesha critica Casa Branca por usar música em vídeo sobre ataque militar: 'Desumano'
Cantora afirma que faixa 'Blow' foi usada sem autorização e acusa governo dos EUA de incentivar violência
Iraque terá que cortar produção de petróleo em várias regiões devido a conflitos
Campos estratégicos, como West Qurna 2 e Rumaila, terão extração interrompida
