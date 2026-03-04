Míssil balístico disparado a partir do IrãAFP
Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado pelo sistema de defesa da Otan
Incidente não provocou mortos e nem feridos
Primeiro-ministro espanhol rebate críticas de Trump e nega apoio a ofensiva contra o Irã
Sánchez afirmou que não cederá bases aéreas, condenou postura de líderes que usam a guerra como 'cortina de fumaça' e reacende debate sobre a invasão do Iraque
Irã: Funeral do líder supremo Ali Khamenei começa e terá três dias de cerimônias
Cerimônia vai durar cerca de três dias
Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora
Assim como o pai, ele é um aiatolá, clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita
EUA e Israel bombardeiam Teerã; Irã ameaça atacar 'centros econômicos' do Oriente Médio
Trump disse que está 'tarde demais' para diálogos
