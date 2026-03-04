Hegseth afirmou que os EUA não têm uma mensagem específica aos aliados de TeerãAFP
Irã não pode superar EUA em durabilidade do conflito, diz secretário de Trump
Em coletiva no Pentágono, Pete Hegseth afirma que Washington definirá ritmo da guerra
Vaticano critica 'guerras preventivas'
Termo é utilizado pelos Estados Unidos para justificar o ataque ao Irã
Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado pelo sistema de defesa da Otan
Incidente não provocou mortos e nem feridos
Primeiro-ministro espanhol rebate críticas de Trump e nega apoio a ofensiva contra o Irã
Sánchez afirmou que não cederá bases aéreas, condenou postura de líderes que usam a guerra como 'cortina de fumaça' e reacende debate sobre a invasão do Iraque
Irã: Funeral do líder supremo Ali Khamenei começa e terá três dias de cerimônias
Cerimônia vai durar cerca de três dias
