Aeroporto de Dubai suspendeu suas operações Reprodução/ vídeo/ AFP

Publicado 07/03/2026 14:54

Um drone caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai neste sábado (7). O local já havia sido alvo do Irã na sexta-feira (6), mas autoridades emiradenses conseguiram interceptar o ataque.



Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), o Gabinete de Imprensa de Dubai afirmou que as autoridades confirmaram que um "incidente menor resultante da queda de destroços após uma interceptação" foi "contido com sucesso" e que não houve relatos de feridos.



Na mesma publicação, disseram que as autoridades "também negaram relatos que circulam nas redes sociais sobre quaisquer incidentes no Aeroporto Internacional de Dubai".



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o drone descendo do céu antes de mergulhar em direção ao solo próximo ao prédio, provocando uma explosão e uma grande coluna de fumaça.

Veja o vídeo:

Não está claro no vídeo se o impacto foi causado por uma interceptação ou por um ataque direcionado.

Na sexta, os Emirados Árabes Unidos interceptaram nove mísseis balísticos e 109 drones, segundo o Ministério da Defesa do país.

*Com informações da AFP



