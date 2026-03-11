Forças americanas gastaram aproximadamente US$5,6 bilhões em munições apenas nos dois primeiros dias de combate - AFP

Publicado 11/03/2026 20:01

A primeira semana da guerra contra o Irã custou aos Estados Unidos mais de 11,3 bilhões de dólares, segundo relatórios do Pentágono ao Congresso revelados nesta quarta-feira (11) pelo The New York Times.

Citando fontes anônimas a par da sessão informativa a portas fechadas realizada na Câmara dos Representantes na terça-feira, o jornal afirma que o valor exclui custos relacionados à preparação para os ataques, o que sugere que os números da primeira semana da ofensiva podem ser muito mais elevados.

Autoridades de defesa haviam informado anteriormente ao Congresso que foram gastas munições no valor aproximado de 5,6 bilhões de dólares apenas nos dois primeiros dias de combate, segundo meios de comunicação americanos, um número muito maior do que as estimativas públicas anteriores.