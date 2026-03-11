Forças americanas gastaram aproximadamente US$5,6 bilhões em munições apenas nos dois primeiros dias de combateAFP
Pentágono afirma que campanha contra Irã custou US$ 11,3 bi em uma semana
Valores não contabilizam preparações para os ataques e valores podem ser ainda maiores
