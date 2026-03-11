Membros da AIE detêm mais de 1,2 bilhão de barris em estoques estratégicosFoto: Divulgação
Países-membros da AIE concordam em liberar 400 milhões de barris de reservas de petróleo
Medida ocorre em meio ao fechamento do Estreito de Ormuz, rota crucial para o comércio global da commodity
Macaco Punch não está sendo maltratado, afirma zoológico do Japão
Animal ganhou fama por se agarrar a brinquedo de pelúcia de orangotango
Estátua de Trump e Epstein em pose de ‘Titanic’ é instalada perto da Casa Branca
Obra tem a assinatura do coletivo de artistas anônimos The Secret Handshake
Cientista brasileiro recebe prêmio internacional por pesquisa sobre Alzheimer
Wagner Scheeren Brum integra o Zimmer Lab, laboratório dedicado ao estudo de doenças neurodegenerativas
UE adota novas sanções contra 19 autoridades e entidades iranianas
Medidas não afetam novo líder supremo do país, Mukhtaba Khamenei
Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança
Não foram divulgadas informações sobre o motorista do veículo
