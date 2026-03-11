Van bateu em grade na Praça Lafayette, ao norte da Casa BrancaX (antigo Twitter)/Reprodução
Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança
Não foram divulgadas informações sobre o motorista do veículo
Polônia abre investigação sobre tráfico humano relacionado a documentos do caso Epstein
Crimes teriam ocorrido entre 2009 e 2019
Japão e Alemanha devem liberar reservas de petróleo
Medida busca conter alta dos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio
Novo líder supremo do Irã foi ferido em ataque que matou aiatolá Ali Khamenei, diz jornal
Mojtaba Khamenei teria sofrido uma lesão durante ataque que matou seu pai e antecessor, Ali Khamenei
Dois navios cargueiros são atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz
Pedaço de oceano serve de passagem para cerca de 20% da produção global de petróleo
Irã diz que atacará alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio
Anúncio ocorreu após bombardeio contra banco iraniano
