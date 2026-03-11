Imprensa iraniana informou que ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram banco em Teerã nesta madrugadaAFP
Irã diz que atacará alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio
Anúncio ocorreu após bombardeio contra banco iraniano
Dois navios cargueiros são atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz
Pedaço de oceano serve de passagem para cerca de 20% da produção global de petróleo
Incêndio em ônibus deixa ao menos seis mortos e cinco feridos na Suíça
Polícia investiga possibilidade de ato intencional após veículo pegar fogo em Kerzers, próximo à capital Berna
Exército dos EUA confirma destruição de 16 navios minadores do Irã no Estreito de Ormuz
Donald Trump ameaça Teerã com 'consequências jamais vistas'
Argentina concede refúgio permanente a condenado pelo 8 de janeiro
Joel Borges Corrêa ficou mais de um ano preso no país vizinho
Irã promete bloquear exportação de petróleo e Estados Unidos ameaçam intensificar ataques
Teerã mantém ataques a Israel e alvos americanos no Oriente Médio
