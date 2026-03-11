Área estava isolada e agentes vigiavam atrás das fitas policiais - AFP

Publicado 11/03/2026 07:31 | Atualizado 11/03/2026 07:32

Pelo menos seis pessoas morreram e outras cinco feridas quando um ônibus pegou fogo nesta terça-feira (10) na Suíça, informou a polícia, que estima que o incêndio pode ter sido provocado de forma intencional.

O incidente ocorreu na rua principal da pequena localidade de Kerzers, cerca de 20 quilômetros a oeste da capital suíça, Berna, por volta das 18h25.

Vídeos que circulavam nas redes sociais mostravam chamas de vários metros de altura saindo pelas janelas do ônibus e fumaça preta elevando-se ao céu ao anoitecer.

O incêndio “deixou pelo menos seis mortos e cinco feridos, três deles em estado grave”, declarou à AFP o sargento da polícia cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

“A polícia considera por enquanto o incêndio como um incidente originado por causa humana, e inclusive como um ato deliberado”, afirmou, sem dar mais detalhes.

Em uma coletiva de imprensa, a polícia evitou se pronunciar sobre possíveis hipóteses, como um suicídio ou um atentado terrorista.

Em um comunicado, a polícia de Friburgo indicou que o Ministério Público cantonal, que conduz as investigações, abriu uma investigação penal “para determinar as causas exatas da tragédia”.

A estrutura carbonizada do ônibus estava escondida atrás de lonas brancas instaladas de um lado ao outro da estrada, constatou um jornalista da AFP.

A área estava isolada e agentes vigiavam atrás das fitas policiais. Também havia socorristas e caminhões de bombeiros no local.

"Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e encontraram o veículo completamente envolto em chamas. Os bombeiros realizaram operações de resgate e de extinção de fogo. Foi previsto um perímetro de segurança", indicou o comunicado da polícia.

Várias ambulâncias e um helicóptero chegaram à área e três feridos foram transportados para um hospital.

Outras duas pessoas foram examinadas no local, mas não precisaram de atendimento hospitalar.

As autoridades habilitaram uma linha telefônica para receber depoimentos de testemunhas, enquanto tentam determinar a causa do incêndio.

A polícia pediu à população que se mantivesse afastada da área e seguisse as instruções dos serviços de emergência.