Área estava isolada e agentes vigiavam atrás das fitas policiaisAFP
Incêndio em ônibus deixa ao menos seis mortos e cinco feridos na Suíça
Polícia investiga possibilidade de ato intencional após veículo pegar fogo em Kerzers, próximo à capital Berna
Incêndio em ônibus deixa ao menos seis mortos e cinco feridos na Suíça
Polícia investiga possibilidade de ato intencional após veículo pegar fogo em Kerzers, próximo à capital Berna
Exército dos EUA confirma destruição de 16 navios minadores do Irã no Estreito de Ormuz
Donald Trump ameaça Teerã com 'consequências jamais vistas'
Argentina concede refúgio permanente a condenado pelo 8 de janeiro
Joel Borges Corrêa ficou mais de um ano preso no país vizinho
Irã promete bloquear exportação de petróleo e Estados Unidos ameaçam intensificar ataques
Teerã mantém ataques a Israel e alvos americanos no Oriente Médio
Colômbia busca acordo com Venezuela para reforçar segurança na fronteira
Presidentes Gustavo Petro e Delcy Rodríguez devem se reunir na sexta-feira (13)
EUA propõe negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, diz Zelensky
Duas rodadas anteriores de negociações trilaterais não conseguiram avançar no sentido de pôr fim ao pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.