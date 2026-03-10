Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidentes da Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, respectivamente AFP / AFP / AFP
EUA propõe negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, diz Zelensky
Duas rodadas anteriores de negociações trilaterais não conseguiram avançar no sentido de pôr fim ao pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial
Musk lidera ranking da Forbes e mantém posto de pessoa mais rica do mundo
Fortuna do empresário ultrapassa US$ 830 bilhões e supera com folga os patrimônios dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin
ONU acusa autoridades russas de crimes contra a humanidade por deportação de crianças ucranianas
Relatório cita envolvimento direto de Vladimir Putin
Irã desafia os EUA e ameaça Trump: 'Cuidado para não ser eliminado também'
País também prometeu bloquear todas as remessas de petróleo do Oriente Médio
EUA suspendem temporariamente voos da companhia aérea JetBlue
Problema técnico no sistema da companhia causou a interrupção
