Forças de segurança locais receberam o chamado antes do amanhecer X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 10/03/2026 12:10

O consulado dos Estados Unidos na cidade canadense de Toronto foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta terça-feira (10), sem registro de vítimas, informou a polícia local.



As forças de segurança receberam chamadas antes do amanhecer alertando para disparos contra o consulado, localizado no centro da maior cidade do Canadá.



A polícia de Toronto "está no local", informou a corporação na rede social X, acrescentando que não houve vítimas no ataque.

FIREARM DISCHARGE:

University Av + Queen St West

5:29am

- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate

- Police are on scene

- Evidence of a firearm discharge has been located

- No reports of injuries

- Anyone w/info contact police… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026



No fim de semana, um grupo de manifestantes protestou diante do consulado contra a guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.