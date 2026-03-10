Forças de segurança locais receberam o chamado antes do amanhecer X (antigo Twitter)/Reprodução
As forças de segurança receberam chamadas antes do amanhecer alertando para disparos contra o consulado, localizado no centro da maior cidade do Canadá.
A polícia de Toronto "está no local", informou a corporação na rede social X, acrescentando que não houve vítimas no ataque.
FIREARM DISCHARGE:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026
University Av + Queen St West
5:29am
- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate
- Police are on scene
- Evidence of a firearm discharge has been located
- No reports of injuries
- Anyone w/info contact police…
No fim de semana, um grupo de manifestantes protestou diante do consulado contra a guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
