Petro e Rodríguez também devem discutir acordos para a venda de gás por CaracasAFP
Colômbia busca acordo com Venezuela para reforçar segurança na fronteira
Presidentes Gustavo Petro e Delcy Rodríguez devem se reunir na sexta-feira (13)
EUA propõe negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, diz Zelensky
Duas rodadas anteriores de negociações trilaterais não conseguiram avançar no sentido de pôr fim ao pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial
Musk lidera ranking da Forbes e mantém posto de pessoa mais rica do mundo
Fortuna do empresário ultrapassa US$ 830 bilhões e supera com folga os patrimônios dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin
ONU acusa autoridades russas de crimes contra a humanidade por deportação de crianças ucranianas
Relatório cita envolvimento direto de Vladimir Putin
Irã desafia os EUA e ameaça Trump: 'Cuidado para não ser eliminado também'
País também prometeu bloquear todas as remessas de petróleo do Oriente Médio
